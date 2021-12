Röttgen: Charakter der CDU als Volkspartei ist gefährdet

In welchem Zustand sehen Sie aktuell die CDU?

Norbert Röttgen: Die Lage ist sehr ernst, nicht weil wir jetzt Opposition sind, sondern weil im Bundestagswahlergebnis sichtbar geworden ist, dass wir in unserem Charakter als Volkspartei gefährdet sind. In den 15 Bundesländern, in denen wir kandidiert haben, sind wir bei 19 Prozent angekommen, in fünf Bundesländern haben wir kein Direktmandat mehr. Bei den Erstwählern liegen wir bei zehn Prozent. Ich bin in Sorge, dass wir als Partei in der gesamten Breite nicht mehr die gesellschaftliche Verankerung haben, die man als Volkspartei braucht. Das muss gedreht und wieder verändert werden.

Würden Sie mir zustimmen, dass die CDU, völlig losgelöst von der verlorenen Bundestagswahl, schon vorher inhaltlich renovierungsbedürftig war?

Röttgen: Das würde ich so sagen, und das habe ich auch gesagt, als ich im Februar 2020 meine Kandidatur für das Vorsitzenden-Amt erklärt hatte. Wir erleben politische und gesellschaftliche Umbrüche, auf die die CDU neue Antworten finden muss, und zwar geistig und politisch. Das Bundestagswahlergebnis hat also etwas sichtbar gemacht, was sich schon vorher in einem längeren Prozess entwickelt hat. Deshalb bin ich damals angetreten und trete heute erneut an, weil es um die Existenz der CDU als Volkspartei geht.

Die Kandidaten reden bekanntermaßen ungern übereinander – gleichwohl die Frage, ob diese drei Kandidaten für unterschiedliche Strömungen innerhalb der CDU stehen.

Röttgen: Ich möchte jedenfalls keine Vergleiche anstellen, sage aber natürlich gerne, wofür ich stehe. Die CDU muss sich deutlich in der gesellschaftlichen Mitte positionieren, und ich glaube, dass ich diese Mitte verkörpere. Ich bin anschlussfähig gegenüber unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Milieus, und ich traue mir zu, an der intellektuellen Führung, die die CDU jetzt braucht, zu arbeiten.

In Ihren Ausführungen vernimmt man neuerdings eine große Nähe zu klassischen Arbeitnehmerfragen respektive eine Nähe zu den Alltagssorgen der Menschen. Formulieren Sie dies in Abgrenzung zu Ihrem wirtschaftsnahen Gegenkandidaten Friedrich Merz?

Röttgen: Ich formuliere das jetzt deutlicher, weil mir auch durch die Bundestagswahl klarer geworden ist, dass wir in der Politik wieder viel öfter aus der Perspektive ganz normaler Bürger sprechen müssen. Wir müssen auf ihre Lebenslagen eingehen, ihre Probleme der unterschiedlichsten Art benennen und Antworten beziehungsweise Lösungen anbieten. Wir haben den Blick auf diese Situationen zu häufig verloren. Thematisch gilt dies ganz besonders für soziale Themen. Für Fragen von Solidarität, von Hilfsbedürftigkeit bis hin zu ganz normalen Arbeitnehmerfragen.

Bei Ihrem ersten Versuch, CDU-Vorsitzender zu werden, waren Sie bereit, dem CSU-Vorsitzenden Söder die Kanzlerkandidatur zu überlassen. Würden Sie im Falle Ihrer Wahl aber nicht doch auch das Amt des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden anstreben wollen oder auch müssen?

Röttgen: Zur Kanzlerkandidatur sage ich den Mitgliedern heute wie damals, nur denjenigen zum Vorsitzenden zu wählen, dem sie dieses Staatsamt auch zutrauen. Aber das Wichtige bleibt natürlich, die Wahl zu gewinnen. Diesem Kriterium müssen sich die Vorsitzenden von CDU und CSU unterwerfen. Allerdings stellt sich diese Frage erst in ca. drei Jahren wieder. Was den Fraktionsvorsitz angeht, bin ich der Auffassung, dass mit Blick auf den notwendigen Aufbau der Partei jetzt nicht die Stunde gekommen ist, dass einer sagt, er könne das alles aus einer Hand erledigen. Auch angesichts des erheblich reduzierten Führungspersonals bin ich der Auffassung, dass man die Ämter Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz aufteilen sollte, um auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die Ralph Brinkhaus und ich sicher sind, zur Geltung kommen zu lassen.

Zur Überraschung vieler hat auch Kanzleramtsminister Helge Braun seinen Hut für eine Kandidatur in den Ring geworfen. Reduziert das nicht Ihre Chancen auf einen Sieg, weil sich nun das Nicht-Merz-Lager auf zwei Persönlichkeiten aufspaltet?

Röttgen: Es ist gut möglich, dass wir einen zweiten Wahlgang bekommen. Und dann ist die Alternative im Angebot doch sehr deutlich.

Wir stecken gegenwärtig in der Situation, dass wir noch eine alte, aber noch keine neue Bundesregierung haben, obwohl die Ampel ihre parlamentarische Mehrheit bereits für ein neues Infektionsschutzgesetz genutzt hat. Wie beurteilen Sie insbesondere mit Blick auf die Corona-Pandemie diese Situation?

Röttgen: Man könnte dazu viel kritisieren, das möchte ich angesichts der gefährlichsten und dramatischsten Phase der Pandemie aber nicht. Ich möchte vielmehr feststellen, dass die zukünftige Opposition CDU der neuen Regierung die Hand reicht und anbietet, die anstehenden Entscheidungen gemeinsam zu tragen. Die Ampel-Parteien haben sich vor einigen Wochen verrannt, trotzdem fände ich es jetzt ein wichtiges Zeichen der Überparteilichkeit, wenn die Noch-Kanzlerin Merkel und der Bald-Kanzler Scholz vor die Bürger treten und gemeinsame Maßnahmen erklären und Führung demonstrieren, die die Bürger in dieser Situation auch erwarten.

Mein Eindruck ist, dass dem zukünftigen Kanzler Scholz für ein solches Vorgehen der Konsens in der eigenen neuen Bundesregierung fehlt.

Röttgen: Ich beobachte mit Unverständnis und Sorge, wie es der FDP gelungen ist, ihren ehemaligen Oppositionskurs, der auf einem verengten Freiheitsbegriff beruht, den Grünen und der SPD aufzuzwingen. Zumal dies der Vergangenheit und dem eigenen Tun dieser beiden Parteien zuwiderläuft. Immerhin hat die SPD im Sommer vergangenen Jahres in einer weit weniger dramatischen Situation als heute die epidemische Notlage mit uns beschlossen. Und die Grünen waren im Grunde immer an der Seite der Bundesregierung. Mir ist völlig unverständlich, dass es der FDP jetzt mehr um Gesichtswahrung als um Übernahme von Verantwortung geht.