Debatte um Tempolimit ist zurück

Foto:

Die Verlockung, nach tiefhängenden Früchten zu greifen, ist groß. Und so verwundert es nicht, dass Umweltverbände wie Greenpeace und der BUND flankiert von Umwelthilfe, Bundesumweltamt und Grünen ihr Lieblingsthema aufwärmen – obwohl es die Ampel-Koalition gerade zu den Akten gelegt hatte. Was liegt in ­diesen Tagen näher, als den Deutschen ein Tempolimit als Ausweg aus der Energiekrise zu verkaufen? Die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas hat Deutschlands Versäumnisse bei der Energiewende ­gnadenlos ans Licht gezerrt. Nun wächst der Wunsch nach einfachen Lösungen. Heizung runterdrehen und frieren, autofreie Sonntage, Fahrgemeinschaften, Putin einfach ausbremsen. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ein Tempolimit ist allenfalls eine winzige Stellschraube – denn Deutschland stillt noch immer mehr als die Hälfte seines gesamten Energiebedarfs aus Russland. Wo bleibt die Kreativität? Statt ideologischer Belehrungen hat der Bürger Vorschläge verdient, die langfristig Wirkung zeigen – sei es der Ausbau von E-Mobilität und Schiene, preiswerter ÖPNV oder eine Diskussion über das Dienstwagenprivileg. Wer darauf nicht vertraut, muss übrigens nicht auf die Politik warten. Wie oft und wie schnell man fährt, bleibt jedem selbst überlassen. (von Andreas Fier)