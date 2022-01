Das verflixte erste Jahr: Joe Bidens Bilanz im Weißen Haus

Joe Biden ist ein Jahr im Amt. Doch die Aussicht auf einen Traumdurchlauf ist längst vorbei. Seine Umfragewerte sind in den Keller gerutscht. Dabei sah zunächst alles gut für ihn aus. Was ist ihm gelungen, was nicht? Eine Bilanz.

Joe Bidens größte Erfolge

- Joe Biden hat im November ein riesiges Infrastrukturpaket durch den Kongress gebracht. Er will 1,2 Billionen Dollar investieren – das größte Investitionspaket dieser Art in den USA seit den 1950er Jahren. Das Geld soll in Straßen, Brücken, aber auch in Häfen, den Bahnverkehr, in Wasserleitungen, Aufladestationen für Elektroautos und einen Ausbau des Breitbandinternets fließen. Problem: Diese Investitionen ins Land sind noch nicht sichtbar.

- Die Wirtschaft im Land läuft gut. Biden verbucht es auch als Erfolg, dass die Arbeitslosigkeit mit einer Quote von nur noch 3,9 Prozent fast das Niveau vor der Corona-Krise erreicht hat. „Amerika hat das Glück, dass unsere Wirtschaft weltweit mit am schnellsten wächst“, sagte der US-Präsident. Problem: die hohe Inflationsrate, die Biden auf Verzerrungen in der Corona-Krise und Lieferkettenprobleme schiebt. Sie ist global gestiegen, doch in den USA besonders hoch.

- Gleich zu Beginn hat Biden eine Wiederannäherung der USA an multilaterale Organisationen eingeleitet, denen die USA unter Präsident Donald Trump den Rücken gekehrt hatten. Biden stoppte den Austritt des Landes aus der Weltgesundheitsorganisation WHO, die USA wurden wieder Teil des Pariser Klimaschutzabkommens. Es gibt mittlerweile neue Gespräche mit dem Iran. Für eine Abkehr von der America-First-Strategie spricht auch, dass ihn seine erste Auslandsreise nach Europa führte. Biden versicherte den Verbündeten bei der Nato und bei den G7, wieder fest mit am Tisch zu sitzen.

Immer mehr Baustellen

Die Liste von Joe ­Bidens Misserfolgen ist zuletzt stark gewachsen. Und auch die Sorge wächst, dass Bidens Demokraten es nicht schaffen, ihre Mehrheit im Kongress bei den Zwischenwahlen im ­November zu halten. Ebnet das den Weg für eine neue Trump-Kandidatur?



- Das Ziel, die USA zu einen, ist auch mit Joe Biden weiter entfernt denn je. Die Spaltung zwischen Donald Trump und den Republikanern und Biden und den Demokraten umfasst immer neue Themen: Rassismus, Sicherheit, Coronapolitik – das sind nur einige Streitpunkte. Die zunehmenden ideologischen Differenzen, sowohl innerhalb der beiden Parteien als auch zwischen ihnen, stellen für die Verabschiedung von Gesetzen und die Umsetzung der Biden-Agenda eine große Herausforderung dar. Diese innenpolitische Hypothek belastet Biden auch außenpolitisch und könnte das Land weiter lähmen.



- Wichtige Vorhaben stocken: Nicht nur die Republikaner, sondern auch Politiker aus den eigenen Reihen machen Biden zu schaffen: Im Senat, wo die Mehrheit ohnehin knapp ist, versagen ihm zwei demokratische Senatoren den Rückhalt. Das behindert derzeit Biden bei der Durchsetzung von gleich zwei Kernvorhaben. Biden plant ein billionenschweres Gesetzespaket für Klimaschutz und Soziales, das fürs erste gescheitert ist. Schuld daran ist ausgerechnet ein Parteifreund Bidens, Senator Joe Manchin aus dem Kohle-Bundesstaat West Virginia. Auch eine Wahlrechtsreform wurde durch Widerstand aus den eigenen Reihen vorerst verhindert. Biden wollte verhindern, dass vornehmlich Republikaner in vielen Bundesstaaten Regeln bei der Wahl zu ihren Gunsten ändern. Doch für die Reform reicht die Mehrheit nicht. Deshalb plante Biden eine spezielle Ausnahme von der Filibuster-Regel. Ohne Erfolg. Das alles rüttelt an seiner Autorität.

- Es ist eine schwere Hypothek: Außenpolitisch muss Biden damit leben, für das Desaster beim Abzug der US-Truppen aus Afghanistan verantwortlich zu sein. Dies brachte die Taliban zurück an die Macht und warf das Land zurück. Dass Donald Trump die Weichen für den Abzug stellte – darauf kann sich Biden nicht zurückziehen. Denn er selbst hielt an den Rückzugsplänen fest und organisierte sie ohne Rücksicht auf Verluste. Auch fühlten sich westliche Verbündete nicht einbezogen. China nimmt Biden direkt in den Blick. Er betont seine Unterstützung für Taiwan stark. Abgelenkt wird er durch andere Baustellen: Für die USA sind die hohen Zahlen von illegalen Einwanderern an der Grenze zu Mexiko ein zentrales Problem. Will Joe Biden bei den Zwischenwahlen im November noch punkten, müssen zügig außenpolitische Erfolge her. Nun wird die Ukrainekrise zur Nagelprobe für ihn. Doch Putin weiß, dass Bidens Image als Krisenmanager deutlich gelitten hat.