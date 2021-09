Fahrplan nach der Wahl

Nicht nur die Presse hierzulande hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen Gedanken darüber gemacht, wie es nach der Wahl und dem Ende der Ära Merkel weitergeht. Wie geht es konkret nach der Wahl auf der Grundlage des amtlichen Endergebnisses weiter?

Der Bundestag trifft sich zu seiner konstituierenden Sitzung. Diese findet auf Beschluss des Ältestenrats am Dienstag, dem 26. Oktober 2021, statt. Der dienstälteste Parlamentarier wird diese als Alterspräsident eröffnen – das wird Wolfgang Schäuble (CDU) sein.

Die Abgeordneten wählen dann den Bundestagspräsidenten, dessen Stellvertreter sowie die Schriftführer.

Ära Merkel könnte sich noch Monate hinziehen

Danach beginnt die vielleicht spannendste Phase nach der Neuwahl des Bundestags. Die Parteien erkunden die Möglichkeiten einer Regierungskoalition – nach den Umfrageergebnissen vor der Wahl sind mehrere Kon­stellationen denkbar. Die stärkste Partei ist in der Regel diejenige, die andere zu Sondierungsgesprächen einlädt. Ein zeitliches Limit für diese Verhandlungen gibt es nicht. Nach den vergangenen Wahlen und dem durch die FDP-Absage geplatzten möglichen Jamaika-Bündnis (CDU/FDP/Grüne) zogen sich die Gespräche monatelang hin. Erst am 14. März 2018 nahm die zweite große Koalition unter Angela Merkel ihre Arbeit auf.

In solch einem Fall bleibt die Vorgängerregierung so lange geschäftsführend im Amt, bis die Regierungsbildung abgeschlossen ist. Die Ära Merkel könnte sich also noch Monate hinziehen.

Diese Abgeordneten aus dem Münsterland sind jetzt im Bundestag Großes Stühlerücken – bei der Bundestagswahl 2021 haben es folgende Politikerinnen und Politiker aus dem Münsterland ins Parlament geschafft: Foto: dpa Maria Klein-Schmeink, Grüne: Holte - Premiere in der Geschichte der Grünen - das Direktmandat in Münster. Foto: Paul Metzdorf Svenja Schulze, SPD: Die Umweltministerin landete über die Landesliste im Bundestag. Foto: Christoph Steinweg Dr. Stefan Nacke, CDU: Lange musste er zittern, doch dann reichte Listenplatz 18 für den in Münster unterlegenen Direktkandidaten der Christdemokraten, um in den Bundestag einzuziehen. Foto: Oliver Werner Sarah Lahrkamp, SPD: Im Kampf ums Direktmandat unterlag die Ochtruperin im Wahlkreis Borken I - Steinfurt I gegen Jens Spahn. Aber über die Landesliste konnte Lahrkamp dann doch noch das Berlin-Ticket buchen. Foto: Anne Steven Jens Spahn, CDU: Der Gesundheitsmininster gewann mit 40,0 Prozent den Wahlkreis Borken I - Steinfurt I, was allerdings 11,3 Prozentpunkte weniger waren als 2017. Foto: Wolfgang Kumm/dpa Marc Henrichmann, CDU: Auch der CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Coesfeld - Steinfurt II verlor im Vergleich zur letzten Bundestagswahl Erststimmen im zweistelligen Prozentbereich. Für das Ticket nach Berlin reichten die 40,9 Prozent dennoch locker. Foto: Henning Tillmann Dr. Anne-Monika Spallek, Grüne: Im Kampf um das Direktmandat im Kreis Coesfeld landete die Billerbeckerin auf Platz drei. Über die Landesliste (Platz 21) reicht es für sie aber knapp für den Einzug in den Bundestag. Foto: Stephanie Sieme Anne König, CDU: Die 36-jährige Rektorin holte mit 43,7 Prozent der Erststimmen das beste Ergebnis der CDU im Münsterland. Allerdings ist ihr Wahlkreis Borken II auch seit Anbeginn der Bundesrepublik fest in CDU-Hand. Ihr Vorgänger Johannes Röring holte 2017 noch 55 Prozent. Foto: CDU Nadine Heselhaus, SPD: Unterlag im Wahlkreis Borken II, rückte aber über einen guten Listenplatz in den Bundestag. Foto: SPD Karlheinz Busen, FDP: Der Wahlkreis Borken II ist im nächsten Bundestag gut vertreten. FDP-Kandidat Busen zieht über die Landesliste ein. Foto: pd Dr. Michael Espendiller, AfD: Platz 6 auf der Landesliste reicht für den AfD-Politiker, um im nächsten Bundestag dabei zu sein. Foto: Günter Benning Anja Karliczek, CDU: 34,0 Prozent der Erststimmen konnte die Tecklenburgerin im Wahlkreis Steinfurt III auf sich vereinen. Die Bundesbildungsministerin lag damit knapp drei Prozentpunkte vor SPD-Konkurrent Jürgen Coße. Foto: Günter Benning Jürgen Coße, SPD: Im Wahlkreis Steinfurt III landete der Sozialdemokrat knapp hinter der Ministerin. In den Bundestag zieht er über die Landesliste dennnoch ein. Foto: Günter Benning Dr. Jan-Niclas Gesenhues, Grüne: Platz 8 auf der Landesliste der Grünen war eine ziemlich sichere Bank für den Fraktionssprecher im Kreistag Steinfurt. Foto: Günter Benning Kathrin Vogler, Linke: Listenplatz 5 reichte für die sicherheitspolitische Sprecherin der Linken trotz eines NRW-weiten Ergebnisses von 3,6 Prozent zum Einzug in den Bundestag. Foto: Günter Benning Henning Rehbaum, CDU: Der Kreis Warendorf bleibt in CDU-Hand. Rehbaum holte das Direktmandat mit 36,3 Prozent der Stimmen. Foto: Gunnar A. Pier Bernhard Daldrup, SPD: Im Kampf um das Direktmandat im Kreis Warendorf konnte Daldrup gegenüber 2017 gut drei Prozentpunkte zulegen, blieb aber dennoch hinter CDU-Kandidat Rehbaum. Über die Landesliste zog er dennoch in den Bundestag ein. Foto: Gunnar A. Pier

Letzter Akt der Regierungsübernahme ist die Wahl eines Bundeskanzlers/einer Bundeskanzlerin. Zu einer erfolgreichen Wahl benötigt die Kanzlerkandidatin oder der Kanzlerkandidat nach Artikel 63 des Grundgesetzes die absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen. Das bedeutet, er oder sie muss mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten. Kommt bei der Wahl im ersten Durchgang keine absolute Mehrheit zustande, schließt sich eine zweite Wahlphase an. Der Bundestag hat dann 14 Tage Zeit, eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten zum Kanzler/zur Kanzlerin zu wählen. Die Zahl der Wahlgänge ist nicht begrenzt. Auch dabei ist die absolute Mehrheit notwendig.