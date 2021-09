Drei mal drei ohne Rekordquote

Der Bundestagswahlkampf hat TV-Geschichte geschrieben. Erstmals traten gleich drei Kanzlerkandidaten zur großen Debatte an – zum TV-Triell. Und erstmals gab es den Schlagabtausch dreimal. Wir ziehen nach dem letzten TV-Triell Bilanz und blicken auf Quoten, Moderatoren und Pannen.

Die Moderatoren: Die Moderatoren des zweiten Triells, Maybrit Illner (ZDF) und Oliver Köhr (ARD), wirkten nicht eingespielt. Sie fielen sich häufig ins Wort. Irgendwie passte die Chemie zwischen der TV-Duell-erfahrenen Illner (war schon bei der ersten Debatte 2002 dabei) und dem Debütanten Köhr nicht. Gut war, dass das Duo nicht ständig auf die Redezeit hinwies. Deutlich besser harmonierten die anderen Triell-Gespanne: Pinar Atalay und Peter Kloeppel verzettelten sich aber bei der Zeit – und konnten nicht alle Fragenblöcke unterbringen. Im dritten TV-Triell nervte der übertriebene Gebrauch von Film-Einspielern. Claudia von Brauchitsch formulierte Fragen manchmal salopp („Kein Blabla“). Linda Zervakis holte zum Thema Klimawandel ein altes „Mickey-Maus“-Heft hervor – nicht gerade förderlich, um die Ernsthaftigkeit der Debatte zu untermauern.

Redezeit von Scholz läuft weiter, obwohl Baerbock schon spricht

Die Pannen: Die gab es vor allem beim zweiten TV-Triell, als man nach kurzer Zeit einen Knall hörte, weil ein Gegenstand im Fernsehstudio umgefallen war. Zudem lief aufgrund eines Softwarefehlers die Redezeit von Olaf Scholz weiter, obwohl Annalena Baer­bock schon redete.

Die Quoten: Insgesamt 4,07 Millionen Zuschauer haben am Sonntag das von Sat 1, Pro Sieben und Kabel Eins übertragene dritte TV-Triell gesehen (Marktanteil: 12,9 Prozent). Davon entfielen allein 2,2 Millionen auf Sat 1. Damit belegt das dritte Triell den letzten Platz. 5,6 Millionen Zuschauer verfolgten Ende August das erste TV-Triell bei RTL und ntv (Marktanteil: 18,2 Prozent). Mit Abstand geht der Quotensieg aber an die Öffentlich-rechtlichen Sender. 11,13 Millionen Zuschauer waren beim zweiten Triell mit von der Partie – ein Marktanteil von 36,5 Prozent: Im Ersten schalteten allein 7,36 Millionen ein. Nie in Gefahr geriet der Rekord aus dem September 2005: Damals schauten 21 Millionen Menschen das TV-Duell zwischen Kanzler Gerhard Schröder und Angela Merkel – mehr als bei allen Triellen zusammen.

Die Umfragen: Nimmt man die Umfragen direkt nach den Triellen als Maßstab, lag Olaf Scholz nach den Debatten vorne. Nach dem ersten TV-Triell sahen laut Forsa 36 Prozent Scholz vorne (Baerbock 30 Prozent, Laschet 25 Prozent). Nach dem zweiten TV-Triell stimmten laut Forschungsgruppe 32 Prozent für Scholz (Baerbock 26, Laschet 20). Nach dem dritten Triell erreichte Scholz laut Forsa 42 Prozent (Laschet 27, Baerbock 25).

Über alle weiteren Nachrichten rund um die aktuelle Wahl informieren wir Sie auf der Sonderseite zur Bundestagswahl 2021 auf wn.de.