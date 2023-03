Bischof Bätzing zieht positive Bilanz des Synodalen Wegs

«Der Synodale Weg hat funktioniert - bei allem Knirschen und trotz aller Unkenrufe», sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, zum Abschluss der Synodalversammlung in Frankfurt.

«Wir werden in der Einheit mit der großen katholischen Kirche der Welt bleiben», sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Bätzing.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat eine positive Bilanz des Reformprozesses Synodaler Weg gezogen. «Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen», sagte Bätzing am Samstag zum Abschluss der fünften und letzten Synodalversammlung zur Reform der katholischen Kirche in Frankfurt/Main.

«Der Synodale Weg hat funktioniert - bei allem Knirschen und trotz aller Unkenrufe», sagte der Limburger Bischof. «Wir haben noch nicht alles beschließen können, aber die Weichen sind gestellt. (...) Wir haben insgesamt den Stresstest bestanden.» Man sehe, dass die katholische Kirche fähig sei, sich zu verändern. Abstrus sei es, den Synodalen Weg als Beginn einer Abspaltung oder Weg in eine deutsche Nationalkirche zu betrachten.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, sagte, der Prozess habe zu einer neuen Gesprächskultur innerhalb der Kirche geführt. Es sei ein großer Erfolg, dass nun alle Themen offen auf dem Tisch lägen. Allerdings müsse man auch feststellen: «Ohne Zweifel hätte ich mir mehr gewünscht. (...) Wir haben es nicht geschafft, die katholische Kirche in Deutschland strukturell wirklich zu verändern. Dreieinhalb Jahre waren nicht genug.» Deshalb soll in den nächsten drei Jahren ein Synodaler Ausschuss einen Synodalen Rat vorbereiten, in dem Geistliche und Laien auch künftig gemeinsam Entscheidungen treffen sollen.