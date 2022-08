Al-Kaida-Chef bei Anti-Terror-Einsatz in Afghanistan getötet

Nach Angaben eines hochrangigen Regierungsbeamten haben die USA eine erfolgreiche Operation gegen die Terrororganisation in Afghanistan durchgeführt.

Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, ist bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA in Afghanistan getötet worden.

Al-Sawahiri sei am Wochenende bei einem gezielten Drohnen-Angriff in einem Unterschlupf in der afghanischen Hauptstadt Kabul ums Leben gekommen, sagte eine ranghohe Vertreterin der US-Regierung.

«Am Wochenende haben die Vereinigten Staaten eine Anti-Terror-Operation gegen ein wichtiges Al-Kaida-Ziel in Afghanistan durchgeführt», hatte ein hochrangiger Regierungsbeamter zuvor erklärt. «Die Operation war erfolgreich und es gab keine zivilen Opfer.»