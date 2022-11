Zoe Wees covert «All I want (for Christmas)»

Musikerin Zoe Wees ist zuletzt ordentlich durchgestartet - nicht nur in Deutschland. Nun tritt sie in die Fußstapfen von Sarah Connor und Vanessa Mai und covert für Amazon Music ein Weihnachtslied.

Amazon Music plant ein weihnachtliches Live-Stream-Event, bei dem Zoe Wees ihr Cover von «All I want (for Christmas)» singen wird.

Die junge Hamburger Musikerin Zoe Wees (20, «Control») wird das Gesicht der diesjährigen Amazon Weihnachtskampagne. In diesem Zusammenhang hat die weltweit erfolgreiche Sängerin das emotionale Weihnachtslied «All I Want (For Christmas)» von Liam Payne gecovert, wie Amazon Music am Donnerstag mitteilte. Der Song und das Musikvideo sind bereits bei dem Streamingdienst abrufbar.

«Ich finde Weihnachten immer kuschelig schön und mag das Fest», sagte Wees der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Mit dem von ihr ausgesuchten Lied wolle sie aber auch an die denken, die sich nicht unbedingt auf die Feiertage freuen, sagte sie zudem laut Amazon-Mitteilung. «Ich weiß, dass Weihnachten für so viele Leute eine harte Zeit sein kann. Ich möchte dieses Cover allen widmen, die sich in dieser Zeit einsam fühlen und etwas Hoffnung brauchen, um das zu überstehen.»

Im Dezember plant Amazon Music zudem auf TikTok ein weihnachtliches Live-Stream-Event, bei dem auch Wees ihr Coverlied singen wird. In den Jahren zuvor hatten Vanessa Mai («Christmas Time») und Sarah Connor («The Christmas Song») exklusiv für den Streamingdienst ein Weihnachtslied aufgenommen.