ZDF-Krimi liegt vorn - «Turmspringen» auf RTL

Freitagabend ist Krimizeit - das zeigte sich erneut bei den Einschaltquoten: Am besten schnitt die ZDF-Reihe «Ein Fall für zwei» ab, bei der 4,85 Millionen Menschen (20,6 Prozent) zuguckten.

Auf Platz zwei folgte im Ersten «Meine Mutter... spielt verrückt» - die Familienkomödie schalteten 2,98 Millionen (12,6 Prozent) Zuschauer ein.

Beim Promi-Spektakel «RTL Turmspringen» saßen 2,1 Millionen (11,4 Prozent) Menschen vor den Bildschirmen. Moritz Hans und Stefanie Edelmann («Ninja Warrior Germany») holten sich dabei Platz eins im Synchronspringen, Ex-Turner Philipp Boy gewann im Einzelspringen.

Die neue Musikshow von Sat.1, «All Together Now», konnte da nicht mithalten: 0,56 Millionen (2,5 Prozent) sahen zu. Den ProSieben-Animationsfilm «Spider-Man: A New Universe» schauten 0,45 Millionen (1,9 Prozent). Bei Kabel eins und der US-Krimireihe «Navy CIS» waren es 0,71 Millionen (3 Prozent), beim RTLzwei Actionfilm «Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr» 1,29 Millionen (5,5 Prozent). Die Vox-Auswanderer-Doku «Viva Goodbye Deutschland! Das Beste aus 15 Jahren» guckten 0,71 Millionen (3,4 Prozent), den ZDFneo US-Thriller «Vertrauter Feind» 0,59 Millionen (2,5 Prozent).