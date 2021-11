Wie früher: Gottschalk und das «Wetten, dass..?»-Revival

Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hat nach zehn Jahren erstmals wieder die «Wetten dass..?»-Bühne betreten.

Beim Publikum in der Messehalle in Nürnberg gab es kein Halten: Mit riesigem Jubel und «Oh, wie ist das schön»-Gesang empfingen sie den Moderator. «Ich freue mich wahnsinnig auf den Abend, und ich lasse mir auch Zeit», sagte er.

Vereint mit Hunziker

In einem gold gemusterten Jacket und mit Moderatorin Michelle Hunziker an seiner Seite präsentiert Gottschalk Fernsehen wie früher. «Die Sendung ist von einer gewissen Grundfröhlichkeit», sagt er. Und so ist es. «Wetten dass..?» ist Unterhaltung, die Menschen zusammenbringt - Prominente und Wettkandidaten auf der Bühne, Jung und Alt vor den Fernsehgeräten.

Mittendrin TV-Legende Gottschalk, der bestens gelaunt Gags und Kalauer abfeuert und sich dabei selbst nicht schont. Selbstironisch nimmt er sich immer wieder auf die Schippe. «Ich verspreche Euch, ich hab' nix vergessen, aber ich hab' auch nix dazugelernt», sagt er. Zehn Jahre ist es her, seit der Moderator zum letzten Mal die Show präsentierte, die er zum Kult und die ihn zur TV-Legende machte.

«Topp, die Wette gilt»

Es geht gleich mit einer Tierwette los: Ein drolliger Hund namens «Uno» sortiert schwanzwedelnd Müll richtig in drei Tonnen und hat offensichtlich Spaß dabei. Später rennen österreichische Sprinter um die Wette mit dem Kart eines Feuerwehrmannes, das angetrieben wird von Wasserfontänen aus Feuerwehrschläuchen. Als Gottschalk die Außenwette ankündigt, sagt er «aus voller Überzeugung und aus ganzem Herzen und nicht mehr oft: «Topp, die Wette gilt»».

Dann machen zwei Schwestern Musik mit einer Klobürste und auch ein Bagger rollt an. Der kann Frisbee-Scheiben fangen - auch wenn es nicht immer klappt. Das macht nichts. Bei «Wetten dass..?» gibt's ohnehin nur Gewinner, wie Gottschalk sagt. Wettkönig wird später ein junger Mann, der Dart-Pfeile zielsicher auf eine Weltkarte wirft.

Performance von Helene Fischer und ABBA

Die Promi-Gästeliste bietet für alle Generationen etwas: von ABBA und Udo Lindenberg bis zur Disney-«Eiskönigin». Schlagerqueen Helene Fischer vereint ohnehin alle Altersklassen unter ihren Fans.

Als die 37-Jährige auf der Bühne auftaucht, gibt es Riesenjubel. Sie performt einen Song aus ihrem neuen Album «Rausch». «Die sind wirklich alle verrückt nach Dir», sagt Gottschalk über Fischers Fans. Die Sängerin ist - wie sie sagt - ergriffen. Statt den Babybauch betont sie mit einem ausgeschnittenen Blazer ihren Rücken. Sprechen will sie über ihre Schwangerschaft nicht. Gottschalk fragt natürlich trotzdem. Weil: «Sonst heißt es morgen: «Der Gottschalk, der Trottel, der wusste gar nicht, dass die schwanger ist».»

Die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson feiern ihr sensationelles Comeback. Als Wetteinsatz performen sie mit Helene Fischer den ABBA-Hit «SOS». «Das gibt's nur bei «Wetten dass..?»», freut sich Gottschalk.

«Wie im Fiebertraum» fühlt sich Moderator Klaas Heufer-Umlauf bei «Wetten dass..?». Gemeinsam mit seinem Co-Star Joko Winterscheidt liefert er sich mit Gottschalk einen Plauder-Schlagabtausch auf dem Sofa. Sie berichten von ihrer Show, in der sie Quatsch mit ernsten Themen verbinden - wie der Not der Flüchtlinge im griechischen Moria oder der schwierigen Situation in der Pflege. «Ich hab schon gesagt, den nötigen Ernst bringen Joko und Klaas mit», sagt Gottschalk.

Gibt es eine Fortsetzung?

Zum Schluss kommt «Wetten dass..?»-Erfinder Frank Elstner auf die Bühne. «Er hat die erste Wette präsentiert und er soll auch die letzte präsentieren», findet Gottschalk. Die beiden TV-Altmeister spielen sich gekonnt die Bälle - respektive die Sprüche - zu. «Meine erste Sendung war 40 Minuten zu lang, und ich glaub' Du schlägst mich heute», sagt Elstner und Gottschalk kontert: «Ich mach halt bis wir durch sind.»

Durch sind sie da mit dem Abend noch nicht und wenn es nach Elstner geht, sollte auch «Wetten dass..?» noch nicht durch sein. «Rede mit dem Programmdirektor vom ZDF», fordert er seinen Nachfolger auf. Und auch Rocker Udo Lindenberg plädiert für eine Fortsetzung der Kultshow. Es sei doch «eine geile Sendung». Und der Streamingdienst Netflix zeigt auf Twitter «Absolutes Verständnis für alle, die heute Abend lieber Fernsehen gucken #Wettendass».

Sollte es eine weitere Folge von «Wetten dass..?» geben, wird allerdings nicht mehr alles sein wie früher: Gottschalk hat angekündigt, sich die blonden Locken abschneiden zu wollen.