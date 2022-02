Schwacher Start für Hensslers «Familien-Kochduell»

In der neuen Kochshow treten zwei Familien am Herd gegeneinander an. Jeweils zwei Mitglieder kochen an einem Tag zusammen. Als Wochenbudget stehen nur 100 Euro zur Verfügung, die sich jede Familie selbst einteilt.

Stärkstes Format zur Hauptsendezeit war das ZDF-Drama «Eine riskante Entscheidung». Lisa Maria Potthoff und Christian Erdmann spielten verzweifelte Eltern eines todkranken Kindes im Kampf mit der Pharmaindustrie. Das holten sich 4,50 Millionen (15,4 Prozent) ins Haus. Fast genauso stark war RTL mit Günther Jauchs Quiz «Wer wird Millionär?», das 3,92 Millionen (13,6 Prozent) einschalteten.

Das Erste strahlte die Tierdoku «Planet der Liebe: Unter Wasser» aus, damit verbrachten 2,63 Millionen (8,9 Prozent) den Abend. Danach stieg die Zuschauerzahl noch einmal. Frank Plasbergs Talkrunde «Hart aber fair: Preisschock überall: Gerät die Inflation außer Kontrolle?» wollten 3,17 Millionen (11,4 Prozent) sehen. Den britischen Krimi «Inspector Barnaby: Der Trüffelschwein-Mörder» mit Neil Dudgeon und Gwilym Lee auf ZDFneo verfolgten 2,19 Millionen (7,5 Prozent).

Die Datingshow «First Dates Hotel» auf Vox guckten 1,12 Millionen (3,9 Prozent). Kabel eins hatte den amerikanischen Film «Die Insel» im Programm. Den Science-Fiction mit Ewan McGregor und Scarlett Johansson sahen 990 000 (3,7 Prozent). RTLzwei kam mit der Dokusoap «Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!» auf 890 000 Fans (3,0 Prozent). Bei ProSieben sahen 850 000 Leute (2,9 Prozent) die US-Sitcom «Young Sheldon». Die Sat.1-Dramaserie «Nachricht von Mama» mit Jessica Ginkel erreichte 640 000 Zuschauer (2,2 Prozent).