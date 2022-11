RTL-Show: Schöneberger ohne Jauch und Gottschalk

Barbara Schöneberger musste auf ihre beiden bewährten Mitstreiter in der Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» diesmal verzichten. Ein TV-Koch sprang aber ein und stand ihr zur Seite.

Doppel-Ausfall zu besten Sendezeit: Moderatorin Barbara Schöneberger (48) hat in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» (DSWNWP) auf ihre gewohnten Mitstreiter Günther Jauch (66) und Thomas Gottschalk (72) verzichten müssen. Schöneberger betrat am Samstagabend ganz allein das Studio und sagte: «Ich komme mit leeren Händen. Es fühlt sich für mich auch komisch an.» Co-Moderator Thorsten Schorn verkündete: «Tatsächlich haben wir jetzt nach der Energiekrise auch noch eine Moderatoren-Krise.»

Die Auflösung: Jauch konnte nicht im Studio sein, sondern weilte zu Hause in Potsdam. Sein Ausfall sei coronabedingt, erklärte RTL. «Ich weiß nicht, wieso das so ist, aber immer, wenn es losgeht mit «Denn sie wissen nicht, was passiert» schaut bei mir immer das Corona-Virus um die Ecke», sagte der 66-Jährige in einer Video-Schalte. Er habe am Vortag gemerkt, dass da «etwas nicht» stimme. Dann habe er mehrere Tests gemacht und sei «wieder durchgefallen».

Jauch hatte in der Show, in der er normalerweise zusammen mit Schöneberger und Gottschalk auftritt, bereits 2021 zeitweise wegen einer Corona-Infektion pausieren müssen.

Gottschalk wiederum ließ sich mit einer etwas lapidareren Begründung entschuldigen. In einer Video-Botschaft sah man ihn an einem Strand. Dazu erklärte er, er habe in Malibu «einen Surfkurs für Fortgeschrittene belegt». «Und heute Abend ist Schaulaufen», sagt er. «Das will ich unbedingt gewinnen.»

Der doppelte Ausfall in der «Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show», wie die Sendung auch genannt wird, wurde allerdings kompensiert. Der TV-Koch Steffen Henssler (50, «Grill den Henssler») sprang als Moderator ein, Schöneberger wurden zur Unterstützung neun muskulöse Männer zur Seite gestellt. Als Spielgegner des Abends fungierte das Schauspiel-Paar Anna Loos (51) und Jan Josef Liefers (58).