Rolf Zuckowski liebt Lakritze im Adventskalender

Liedermacher Rolf Zuckowski ist eine Naschkatze. Und ein Weihnachtsfan. Deshalb darf in der Vorweihnachtszeit auch der Adventskalender nicht fehlen.

Für den Hamburger Liedermacher Rolf Zuckowski (75, «In der Weihnachtsbäckerei») gehören Adventskalender unbedingt zur Vorweihnachtszeit.

«Meine Frau hat jahrelang einen Weihnachtsmann aus Filz mit so kleinen Ringen, 24 Stück, behängt. Und an jedem Ring hing eine kleine Süßigkeit, die sie sich ausgedacht hat», sagte Zuckowski der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Diese seien vor allem mit Lakritze befüllt gewesen - «weil ich die besonders gern mag».

In diesem Jahr gibt es im Hause Zuckowski sogar drei Adventskalender. «Wir haben einen geschenkt bekommen. Einen haben wir uns bestellt, wo es nur um Nüsse geht. Und einen habe ich gekauft, wo nur Lakritze drin ist.»