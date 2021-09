Rapper Eko Fresh ruft zum Wählen auf

«Merk dir, es sind Menschen für das Wahlrecht gestorben», mahnt Eko Fresh in einem neuen Video. Der Rapper ruft seine Fans dazu auf, bei der Bundestagswahl am 26. September wählen zu gehen.

Der Kölner Rapper Eko Fresh (38) ruft seine Fans dazu auf, bei der Bundestagswahl am 26. September wählen zu gehen. «Steh auf, geh raus, setz dein Kreuz!», rappt der Musiker auf einem bei YouTube hochgeladenen Video.

«Demokratie ist zerbrechlich; siehst du sie als selbstverständlich, Digga, das rächt sich», heißt es in dem Song. «Merk dir, es sind Menschen für das Wahlrecht gestorben», mahnt Eko Fresh in dem Video, das ihn in Berlin vor dem Brandenburger Tor, vor dem Reichstagsgebäude oder im U-Bahnhof «Bundestag» zeigt. Er erinnert daran, dass Menschen in manchen anderen Ländern nicht wählen können - «dort sind die Menschen nämlich gar nicht frei».

Bei YouTube reagierten Fans am Sonntag positiv: «Danke Eko, dass du Leute auf die Wichtigkeit dieses Themas aufmerksam machst!» hieß es beispielsweise, oder «Mal wieder ein Song, mit einer message, die wichtiger is denn je. Super gemacht».