Rapper Drake veröffentlicht siebtes Album

Der kanadische Rapper Drake (35) hat ein neues Studioalbum veröffentlicht. «Honestly, Nevermind» erschien am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) auf den Streamingplattformen.

Erst wenige Stunden zuvor hatte der Musiker die Veröffentlichung auf seinem Instagram-Account angekündigt. Dazu teilte er bereits das Album-Cover und die Tracklist. Insgesamt 14 Stücke sind auf dem neuen Album zu hören, darunter ein Feature mit dem britischen Rapper 21Savage.

«Honestly, Nevermind» ist das siebte Studioalbum von Drake. Zuletzt veröffentlichte er im September «Certified Lover Boy». Bei den Grammys 2021 wurde er damit in der Kategorie «Bestes Rap-Album» sowie mit dem Song «Way 2 Sexy» in der Kategorie «Beste Rap-Performance» nominiert. Vor der Preisverleihung ließ er sich jedoch wieder aus dem Rennen zurückziehen. Der Musiker hatte sich in der Vergangenheit schon häufiger unzufrieden mit den Grammys gezeigt - aufgrund von aus seiner Sicht mangelnder Transparenz und Diversität.