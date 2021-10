Proben für «Harry Potter»-Cast in Hamburg

Im dritten Anlauf soll es nun klappen: Nach zwei coronabedingt gestrichenen Premieren-Terminen für «Harry Potter und das verwunschene Kind» am Hamburger Mehr!-Theater ist die Deutschlandpremiere für 5. Dezember geplant.

Am Donnerstag gewährten Produzenten und Darsteller einen Einblick in die Proben. Nach einer fast 19 Monate währenden Zwangspause wird auf der Bühne wieder offiziell der Zauberstab geschwungen. Unter den kritischen Augen des Choreographen wurden auch verzierte Wendeltreppen verschoben und Umhänge geschwungen.

Permiere war wegen Pandemie abgesagt worden

Die Premiere war zunächst für Frühjahr 2020 und dann für Frühjahr 2021 geplant gewesen, beide Termine mussten jedoch wegen der Pandemie abgesagt werden. «Wir sind stolz darauf, dass wir über diesen langen Zeitraum fast den kompletten Cast halten konnten», sagte Produzent Maik Klokow. Die lange Wartezeit habe der Cast etwa mit freiwilligen Online-Workouts zu überbrücken versucht. «Das hat nicht nur geholfen, in Form zu bleiben, sondern auch, untereinander verbunden zu bleiben», erzählte Darstellerin Madina Frey, die eine der Hauptrollen in dem Stück spielt.

Die Zeit vor dem offiziellen Wiedersehen in Hogwarts am 5. Dezember wird nun genutzt, um die minutiös getakteten Abläufe zu perfektionieren und die Magie so spätestens zum Premierenabend effektvoll auf die Bühne zu bringen. «Die Fans können sich auf einen Abend voller Magie, zauberhafter Momente und mystischer Verwandlungen einstellen», kündigte Klokow an. «Harry Potter und das verwunschene Kind» ist die erste nicht-englischsprachige Inszenierung des Schauspiels aus der Feder von Joanne K. Rowling.