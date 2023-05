Neuer 007-Roman: James Bond soll König Charles retten

Pünktlich zur Krönung steht Charles III. im Fokus eines neuen 007-Romans. In «On His Majesty's Secret Service» soll James Bond ein Attentat auf Charles verhindern.

Der neue 007-Roman «On His Majesty's Secret Service» erscheint am Donnerstag.

Die Krönung des britischen Königs Charles III. am Samstag beschert dem fiktiven Geheimagenten James Bond einen neuen Auftrag. Anlässlich der bevorstehenden Zeremonie erscheint am Donnerstag (4. Mai) ein neuer 007-Roman des britischen Autors Charlie Higson, in dem der Monarch im Mittelpunkt der Handlung steht. In «On His Majesty's Secret Service» («Im Geheimdienst Seiner Majestät») soll James Bond ein Attentat auf Charles verhindern.

Die Geschichte beginnt am Tag der Veröffentlichung des Romans. Ein reicher Exzentriker, der sich selbst für den Thronfolger hält, hat ein Söldnerteam angeheuert, um den König während der Krönungsfeier umbringen zu lassen. 007 wird in letzter Minute losgeschickt, um den tödlichen Plan zu vereiteln. Der Titel des Buches nimmt Bezug auf den Roman «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» von James-Bond-Erfinder Ian Fleming, der vor 60 Jahren veröffentlicht wurde.

Higson, der schon mehrere Bücher über die Abenteuer des jungen James Bond geschrieben hat, wurde von den Fleming-Nachfahren erstmals mit einem Roman über den erwachsenen Agenten beauftragt. Ursprünglich sollten die Erlöse des Buchs der königlichen Wohltätigkeitsorganisation «Prince's Trust» zugute kommen. Doch laut Higson war den Royals die Handlung zu heikel, weshalb man sich im Palast gegen eine Kooperation entschieden habe.

Autor hofft auf Treffen mit König Charles

Der 64-Jährige ist sich allerdings sicher, dass ihm König Charles III. seinen 007-Roman nicht übel nehmen wird. «Er ist ein kluger Typ, hat einen Sinn für Humor und ist auch ein Bond-Fan», sagte Higson im Interview der britischen Zeitung «The Times». «Vielleicht können wir uns eines Tages treffen und darüber sprechen.»

Die Royals sind regelmäßig bei Galapremieren der James-Bond-Filme zu Gast. Als er noch den Titel Prinz von Wales trug, besuchte Charles häufig die Dreharbeiten, so auch beim bislang letzten 007-Film «Keine Zeit zu sterben». Wann der Roman «On His Majesty's Secret Service» auf Deutsch erscheint, ist noch nicht bekannt.