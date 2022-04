Lena Meyer-Landrut sagt ihre Tour ab

Sängerin Lena Meyer-Landrut (30, «Better») hat ihre Sommer-Tour und alle Open-Air-Auftritte in diesem Jahr abgesagt.

«Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen», erklärte die Musikerin am Montag auf Instagram. «Mein Gefühl ist: Die Zeit ist noch nicht reif.»

Die «More Love Tour», die ursprünglich für 2020 geplant war, sollte am 2. Juni in Leipzig starten. Außerdem waren unter anderem Festival-Teilnahmen in Hannover und Mannheim geplant. Die frühere ESC-Gewinnerin entschuldigte sich bei ihren Fans in ihrer Instagram-Story auch dafür, ihnen «wieder ein Stück Normalität» zu nehmen: «Es ist für mich keine leichte Entscheidung».