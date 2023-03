«Kommissarin Lucas» und die Mumie aus dem Dachstuhl

Seit 20 Jahren ermittelt Kommissarin Lucas erfolgreich im ZDF. In der neuen Folge verschwimmen die Grenzen zwischen dem Kriminalfall und dem Privatleben einer Kollegin.

Kommissarin Ellen Lucas hat sich inzwischen in Nürnberg mit ihren neuen Kollegen zusammengefunden. Doch das Team um die oft so kühl und unnahbar wirkende Chefermittlerin - gespielt von Ulrike Kriener - steht vor einer Herausforderung. Zu sehen ist die Folge «Kommissarin Lucas - Du bist mein» am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF. Regie führt Uwe Janson nach einem Buch des Autorentrios Alan Smithee, Markus Ziegler und Peter Probst.

Eine Leiche liegt im Dachstuhl eines leerstehenden Hofes - offensichtlich mumifiziert durch die sommerliche Hitze. Die Tote wurde geradezu liebevoll aufgebahrt. Kommissarin Lucas kann sich die seltsame Situation nicht erklären. Jedoch scheint die Frau in dem Gebäude gefangengehalten worden zu sein. Ist sie bei einem Fluchtversuch gestorben?

Noch ist unklar, wer die Frau eingesperrt und warum er die Leiche inszeniert hat. Die Tote ist Sarah Rothbauer (Joschla Weiß). Sie hatte in der Nähe gelebt, wurde jedoch anscheinend nicht vermisst, nicht einmal von ihrem Ehemann Hinrich Rothbauer (Christian Erdmann). Der Witwer rückt in den Fokus der Ermittler. Sie gehen von einer Beziehungstat aus.

Die Kommissare Werner Fitz (Sebastian Schwarz) und Betty Sedlacek (Claudia Kottal) arbeiten nun schon zum dritten Mal mit ihrer neuen Chefin Ellen Lucas zusammen und lernen sich besser kennen. Nachdem sie ihren vorherigen Fall gelöst hatten, hatte Lucas einen Schritt auf ihre beiden Kollegen zugemacht - und sie zum Kaffee eingeladen.

Ein gut funktionierendes Team und gegenseitiges Vertrauen sind mehr als nötig, das wird während der Ermittlungen im Mumien-Fall klar: Betty Sedlacek wird selbst zum Opfer. Ein Stalker scheint hinter der toughen Polizistin her zu sein. Allerdings berichtet sie Lucas nicht davon. Sie glaubt, die Situation selbst regeln zu können. Dabei sieht Sedlacek zunächst nicht, dass es zwischen ihrem Problem mit dem Stalker und dem Fall der toten Sarah Rothbauer Parallelen gibt.

Seit zwei Jahrzehnten ermittelt Kommissarin Lucas erfolgreich im Zweiten. Die Reihe zählt zu den Quotenhits des Senders. Regelmäßig schalten mehr als 5,5 Millionen Zuschauer die Fälle ein. Vor einem Jahr erreichte ein Fall sogar fast 7,5 Millionen.