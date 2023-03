Hauptdarstellerin verlässt ZDF-Serie «Bettys Diagnose»

Bei der Klinikserie «Bettys Diagnose» kündigt sich ein Wechsel an. Hauptdarstellerin Annina Hellenthal steigt aus, ihr letzter Auftritt steht schon fest. Auch die Nachfolge ist bereits geklärt.

«Bettys Diagnose» bekommt eine neue Hauptdarstellerin: Henrike Hahn übernimmt in der ZDF-Klinikserie die Leitung der Aufnahmestation in der Karlsklinik. «Elisabeth alias Betty Hertz bringt mit ihrer lebenslustigen, leichten und stets nach vorne blickenden Art frischen Wind auf die Station», kündigte der Sender an.

Annina Hellenthal, die seit der vierten Staffel als Betty Weiss die Station leitete, steigt dafür aus. Die letzte Folge mit ihr ist unter dem Titel «Auf ein Neues» am 21. April 2023, 19.25 Uhr im ZDF zu sehen (in der Mediathek bereits am 24. März 2023).

Die zehnte Staffel, in der nun Hahn mitspielt, wird bereits in Köln und Umgebung gedreht und voraussichtlich ab Herbst 2023 im ZDF ausgestrahlt.