Green Day sagt für Mai geplantes Konzert in Moskau ab

Russische Fans der US-Band Green Day müssen in diesem Jahr auf einen Auftritt der Gruppe in Moskau verzichten. Grund ist der von der russischen Regierung angeordnete Krieg gegen die Ukraine.

Die US-Punkband Green Day hat ein in Moskau geplantes Konzert wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt.

«Schweren Herzens halten wir es angesichts der aktuellen Ereignisse für notwendig, unsere anstehende Show in Moskau im Spartak-Stadion streichen», erklärte die Band in einer Instagram-Story.

«Wir sind uns bewusst, dass es in diesem Moment nicht um Stadion-Rock-Shows geht, es ist viel größer als das. Aber wir wissen auch, dass Rock'n'Roll für immer ist.» Sie seien zuversichtlich, in der Zukunft zurückkehren zu können. «Bleibt sicher», hieß es in der Story.

Die für den 29. Mai angekündigte Show wurde zudem aus dem Tourkalender auf Green Days Homepage entfernt. Zuvor hatte unter anderem auch das US-Indie-Trio AJR ein Konzert in Moskau abgesagt.

Die Bandmitglieder von Green Day hatten sich in der Vergangenheit immer wieder politisch geäußert - unter anderem gegen die US-amerikanischen Waffengesetze und den Ex-Präsidenten Donald Trump.