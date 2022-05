«Für immer im Herzen»: Elton John setzt Abschiedstour fort

Superstar Elton John hat im Rahmen seiner Abschiedstournee erneut Station in Deutschland gemacht. Der Brite spielte in Frankfurt vor knapp 33.000 Zuschauern eine umjubelte Open-Air-Show.

«Es ist so schön, hier zu sein», sagte der 75-Jährige, der mit einer großen rosafarbenen Brille und dunklem Anzug mit Glitzerelementen am Piano saß. Wegen Corona seien sie länger weg gewesen, aber nun seien sie zurück, «und wir genießen es».

Große Auswahl der bekanntesten Songs

Fast zweieinhalb Stunden lang präsentierten Elton John und seine Band eine große Auswahl der berühmten Songs aus den letzten Jahrzehnten: Von «Rocket Man», «Don't Let the Sun Go Down on Me», «Tiny Dancer» und «Your Song» bis zu seinem jüngste Hit «Cold Heart (Pnau Remix)». Den Fans wurde im bestuhlten Frankfurter Stadion eine unterhaltsame Show geboten. Auf den Videoleinwänden erschienen etwa zu «Candle In The Wind» übergroße Aufnahmen von Marilyn Monroe. Bei «I'm Still Standing» gab es verschiedenste Bilder des schrillen Künstlers aus den letzten Jahrzehnten zu sehen.

Elton John zählt zu den größten Stars der Popgeschichte. Auf wenige Musiker trifft die Bezeichnung Pop-Ikone so sehr zu wie auf den Mann, der am 25. März 1947 als Reginald Kenneth Dwight im Londoner Vorort Pinner zur Welt kam. Dass ausgefallene Brillen und bunte Bühnenoutfits - auch in Frankfurt wechselte er sein Outfit zweimal und trug unter anderem einen pinken Morgenmantel - eines Tages sein Markenzeichen werden würden und er sich nach dem Ritterschlag der Queen Sir Elton nennen darf, war damals wahrlich nicht abzusehen. Im Laufe seiner Karriere gewann er zahlreiche Preise: Grammys, Brit Awards, Golden Globes, den renommierten Ivor Novello Award sowie zwei Oscars.

Mehr als insgesamt 170 Konzerte in Deutschland

Seit Anfang der 1970er Jahre tourt Elton John um den Globus, allein in Deutschland hat er während seiner Laufbahn mehr als 170 Konzerte gegeben. Nach über fünf Jahrzehnten auf der Bühne will sich der Musiker, der mit Ehemann und zwei Söhnen in Los Angeles lebt, zurückziehen und Zeit mit seiner Familie verbringen. 2018 hatte er seine große Abschiedstournee gestartet, die dann aber krankheits- und coronabedingt unterbrochen werden musste. In Anspielung an einen seiner größten Hits wurde die Konzertreise «Farewell (Lebewohl) Yellow Brick Road» genannt.

Für Sonntag ist eine weitere Show in Leipzig geplant. 2023 soll es dann noch ein paar finale Deutschland-Auftritte geben, etwa in Hamburg und in München. In der bayerischen Hauptstadt hatte er dem deutschen Publikum eigentlich schon 2019 Lebewohl gesagt.

«Ihr seid für immer in meinem Herzen, Danke Frankfurt, Danke Deutschland», rief der Musiker kurz vor Ende seiner Show in der Mainmetropole, wo er erstmals 1972 in der Jahrhunderthalle aufgetreten war. Ganz zum Schluss spielt er «Goodbye Yellow Brick Road», vom Publikum gab es tosenden Applaus. Es war wohl der allerletzte Auftritt des großen Elton John in Hessen.