Freiluft-Opern-Premiere «Carmen» wegen Regens abgebrochen

Mit dem Opern-Klassiker «Carmen» von Georges Bizet startet in Neustrelitz die Freilufttheatersaison 2022 an der Mecklenburgischen Seenplatte.

Wegen wiederholter Regenschauer ist die Premiere der Festspiele am Neustrelitzer Schlossgarten am Freitagabend abgebrochen worden. Intendant Sven Müller ließ die Freiluft-Aufführung des Opern-Klassikers «Carmen» nach fast drei Stunden in der Mitte des letzten Aktes beenden.

Zuvor hatte der Regen schon für drei Extra-Pausen gesorgt, in denen Wasser von der Bühne der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) befördert werden musste. Trotz der wetterbedingten Probleme feierten rund 700 Zuschauer die Aufführung, die auch trockene Phasen hatte, mit viel Szenenapplaus und einem kräftigen Schlussbeifall.

Der Intendant nahm die Wetterprobleme gelassen. «Sie haben die erste Vorstellung gesehen, in der Carmen am Leben bleibt», sagte Müller. In der Oper von Georges Bizet verführt die feurige Spanierin Carmen einen Soldaten, den sie später aber wieder verlassen will. Im letzten Akt wird sie deshalb von ihm getötet.

Regie führt in Neustrelitz der Franzose Marc Adam. Bis 23. Juli sind insgesamt 13 Aufführungen geplant. Die Festspiele blicken bereits auf mehr als 20 Jahre Tradition zurück.