«Ergreifend» - Rolling Stones erinnern an Charlie Watts

Bei ihrem ersten Bühnenauftritt seit dem Tod von Charlie Watts hat die legendäre Band Rolling Stones ihres gestorbenen Schlagzeugers gedacht.

«Ich muss an dieser Stelle sagen, dass es ein ergreifender Abend für uns ist, denn es ist unsere erste Tour seit 59 Jahren, die wir ohne unseren geliebten Charlie Watts machen», sagte Frontman Mick Jagger, wie in einem Video zu hören ist, das er in der Nacht zum Mittwoch bei Instagram veröffentlichte. «Wir alle vermissen Charlie sehr.»

Neben dem Sänger Jagger standen seine Bandkollegen Keith Richards und Ronnie Wood am Bühnenrand. Die Aufnahme stammt von einem Auftritt am Montag in Foxborough (US-Bundesstaat Massachusetts). Watts war am 24. August in London gestorben. Zuvor hatte er wegen Krankheit die Teilnahme an der US-Tour der Band abgesagt, für ihn ist der Studiomusiker Steve Jordan dabei. Tour-Auftakt ist am kommenden Sonntag (26. September) in St. Louis.

«Wir vermissen ihn als Band, wir vermissen ihn als Freund auf und hinter der Bühne», sagte Jagger. «Wir haben so viele Erinnerungen - und ich kann mir denken, dass Ihr, wenn Ihr uns schon einmal gesehen habt, auch Erinnerungen an Charlie habt. Hoffentlich erinnert Ihr Euch an ihn wie wir es tun, deshalb wollen wir Charlie diese Show widmen», rief der britische Sänger. Dann rief er «auf Charlie!» und prostete dem Publikum mit einer Flasche zu, bevor er einen Schluck daraus nahm.