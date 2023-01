Dschungelcamp für Tessa Bergmeier beendet

Die Trauer über das Ausscheiden hält sich bei dem Model sichtlich in Grenzen: Nachdem sie zuletzt wiederholt in Dschungelprüfungen geschickt wurde, muss Tessa Bergmeier das Camp nun verlassen.

Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo sind nach der Dschungelprüfung an Tag drei mit Schleim, Innereien, Melasse, Kakerlaken, Maden und Federn besudelt.

Model Tessa Bergmeier ist als dritte Kandidatin aus dem RTL-Dschungelcamp gewählt worden. Die 33-Jährige bekam in der Folge am Sonntagabend die wenigsten Zuschauerstimmen und muss die Show deshalb verlassen. «Oh, Gott sei Dank!», rief Bergmeier freudestrahlend, als die Entscheidung verkündet wurde. «Ich bin nicht traurig, aber ich drücke euch gern alle nochmal.»

Tag 10 war der letzte für Tessa Bergmeier. Sie hat heute die wenigsten Anrufe bekommen und muss das Dschungelcamp verlassen. Werdet ihr sie vermissen? #IBES pic.twitter.com/1qBAiAFNOp — RTL (@RTL_com) January 22, 2023

Bei «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» war Bergmeier in den vergangenen Tagen vor allem durch Streitigkeiten mit ihren Mitcampern aufgefallen. Besonders mit Reality-Darstellerin Cecilia Asoro geriet das Model immer wieder aneinander. Für Unmut sorgten bei Bergmeier zudem die Dschungelprüfungen, in die sie von den Zuschauern wiederholt geschickt wurde. Die Veganerin verweigerte dort nicht nur den Verzehr von Fleischgerichten, sondern sorgte sich auch um das Wohlergehen lebender Krabbeltiere. Entsprechend ergatterte sie oft nur wenige Sterne für das Camp.

Bei der Einzelprüfung am Sonntag stellte unterdessen Asoro ihre Schwindelfreiheit unter Beweis. In der Prüfung «Sturzfluch» sammelte sie souverän neun von zwölf Sternen auf einem in der Luft schwebenden Auto - schimpfte und fluchte dabei allerdings lautstark vor sich hin.

Wow 🤩 Cecilia erkämpft sich 9 von 10 Sternen in ihrer ersten eigenen Dschungelprüfung 👏 Hättet ihr das gedacht? #IBES pic.twitter.com/bHZRVlJcox — RTL (@RTL_com) January 22, 2023

Einen schwermütigen Tag im Camp erlebte Reality-Darstellerin Djamila Rowe, der nächtliche Besuche von Spinnen sowie Hunger und Stress sichtlich zusetzten. «Ich habe einen totalen Durchhänger, auch emotional», sagte die 55-Jährige unter Tränen. Später ließ sie sich von Influencerin Jolina Mennen in den Arm nehmen und trösten.