Der fremde Blick sieht mehr

Die Trümmer, der Hunger, die Elendsquartiere in Kellern ausgebombter Städte – die Fahrt aus der friedlichen Schweiz über die Grenze war ein Schock. Von einer heilgebliebenen Insel ging es für die Schweizer Journalisten in den ersten Nachkriegsjahren mitten hinein in den verwüsteten Kontinent – mitten hinein in das Land, von dem die Zerstörung ausgegangen war. Der zweite Schock: Wie die Deutschen mit der deutschen Schuld umgehen. Sie sehen sie zumeist nicht oder leugnen sie. Sie sehen sich als Opfer. Das eigene Leid macht blind für das der anderen.

Nicht ohne Empathie für das deutsche Elend, aber auch nicht ohne Entsetzen über die deutsche Ignoranz schildern die 157 Artikel, die der münsterische Historiker Bernd Haunfelder aus 14 Schweizer Medien zusammengetragen hat, die Situation in der „Stunde Null“ und den Folgejahren. Der Blick von außen zeigt klar, dass es diese „Stunde Null“ – so wie sie viele Deutsche gerne gesehen hätten, als Neuanfang bei Null ohne alte Schulden – nie geben konnte.

Bemühen um ein faires Urteil

Der Blick der 157 Artikel ist „neutral“ im besten Sinne, aber nicht gleichgültig. Er zeigt glasklar, was deutsche Zeitzeugen, aber auch Journalisten der „Siegermächte“ so unvoreingenommen kaum hätten analysieren können. Und immer wieder scheint bei den Schweizern eine Frage auf: Wie konnte ein immerhin sprachlich und kulturell verwandtes Volk sich derartig verirren?

Das Bemühen um ein faires Urteil ist fast allen Artikeln anzumerken. Unaufdringlich und überaus kenntnisreich ordnet Haunfelder, der intensiv über die Schweizer Hilfe für Deutschland geforscht hat, die Texte ein und korrigiert die wenigen Ausreißer. Wenn etwa der Journalist Werner Kämpfer überspitzt behauptet, es habe in der Schweiz vielleicht im Ganzen 200 (nationalsozialistische) Landesverräter, aber im großen Deutschland kaum 200 Männer gegeben, die „gegen den Strom geschwommen“ wären, reicht Haunfelder zur Einordnung eine knappe Fußnote: „1938/39 wird die Zahl der KZ-Häftlinge auf etwa 60 000 geschätzt.“

Die ungewohnte Per­spektive der neutralen Zeitgenossen, ihre lebhaften Berichte und erhellenden Analysen bereichern und schärfen das Bild der deutschen Nachkriegsjahre.

Bernd Haunfelder (Hg.): Der fremde Blick sieht mehr: Schweizer Presse über Deutschland 1945 - 1949. Eine Dokumentation. Münster (Verlag Aschendorff) 2021. 594 Seiten, 49 Euro.