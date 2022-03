Alyssa Milano zeigt ihren Kinder «Charmed» nicht

Die US-Schauspielerin Alyssa Milano hat nach eigenen Angaben ihren Kindern aus «vielen Gründen» noch nichts von ihrer bekanntesten Fernsehserie «Charmed – Zauberhafte Hexen» gezeigt.

«Ich küsse viele Typen in "Charmed". So viele Typen, die nicht ihr Vater sind», sagte Milano, die eine siebenjährige Tochter und einen zehnjährigen Sohn hat, in einem Tiktok-Video. Die 49-Jährige spielte in der Serie, die von 1998 bis 2006 entstand, eine der Hauptrollen.

Des Weiteren wolle sie vermeiden, dass ihre kleine Tochter sich durch die sexy Kleidung ihres Seriencharakters inspiriert fühle, erklärte Milano. «Alles, was sie tragen möchte, ist bauchfrei. Und das ohne, dass sie "Charmed" gesehen hat.» Ihre eigenen Argumente gegen das Tragen kurzer Oberteile könnten für die Siebenjährige durch die Serie entkräftet werden, sagte Milano. «Könnt ihr euch vorstellen, wie sie, wenn sie "Charmed" gesehen hat, sagen würde: "Mami, du hast selbst bauchfreie Tops getragen"?»

«Charmed» läuft in Deutschland auf Sixx. Milano hatte vor dem Dauerbrenner schon in den Serien «Melrose Place» und «Wer ist hier der Boss?» größere Rollen und 2017 den Hashtag #MeToo mitverbreitet. Mit ihrem Ehemann David Bugliari ist sie seit 2009 verheiratet.