8,92 Millionen Fans sahen den deutschen Sieg im ZDF

Berlin (dpa)

Der Fußball-Kracher Deutschland-Italien hat am Dienstagabend so viele Fernsehzuschauer in Bann gehalten wie kein anderes Programm. Den 5:2-Sieg der Mannschaft von Hansi Flick in der Nations League verfolgten ab 20.45 Uhr 8,92 Millionen (36,3 Prozent) im ZDF.

Von dpa