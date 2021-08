Bundestagswahl: Laut Umfragen sind fünf Koalitionen möglich

Deutschland wird seit 1961 von Zwei-Parteien-Koalitionen regiert. Das könnte sich mit der Wahl am 26. September ändern. Dreierbündnisse werden immer wahrscheinlicher. Auch eine Bundesregierung ohne CDU-Beteiligung ist möglich – und damit kein Kanzler Laschet. Das Zünglein an der Waage ist die FDP. Ein Koalitionspuzzle.

Auffällig ist: Die Volksparteien verlieren immer mehr Bindungskraft, die Kanzlerkandidaten überzeugen die Bürger nicht übermäßig. Es stellt sich die Frage: Wer mit wem?

Das sind die möglichen Optionen:

„Deutschland“- Koalition

Eine Koalition aus CDU/CSU, SPD und der FDP ist rechnerisch schon lange möglich, wurde aber bisher nicht allzu laut gedacht, weil Demoskopen und Politiker vor allem auf eine schwarz-grüne Bundesregierung un­ter Kanzler Armin Laschet (CDU) blickten. Ein politisches Novum, ein spannendes Experiment – laut Umfragewerten derzeit jedoch ohne Mehrheit. Ob die SPD nach den schlechten Erfahrungen in der GroKo und dem folgenreichen Absturz in der Wählergunst erneut und als einer von zwei Juniorpartnern in ei­ne Bundesregierung eintritt, ist ungewiss. CDU und FDP hingegen sind Wunsch-Koalitionäre. Dass sich die FDP dem Einstieg in eine solche Koalition verweigert, ist nahezu ausgeschlossen.

Einschätzung: Möglich, aber nicht allzu wahrscheinlich

„Jamaika“- Koalition

Alternativ zur Deutschland-Koalition könnten Union, Grüne und FDP einen zweiten Versuch unternehmen, in Richtung Jamaika aufzubrechen. 2017 hatte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner dieses Experiment verhindert. Heute wäre das vermutlich ausgeschlossen. Armin Laschet, der Kanzlerkandidat der Union, und Lindner pflegen ein vertrauensvolles Verhältnis. Beide handelten 2017 die Koalition zwischen CDU und FDP in NRW aus. Laschet sagt: „Eine Koalition, an der die FDP beteiligt ist, ist eine bessere als ohne FDP – jedenfalls aus Sicht der CDU.“ Auch zwischen FDP und Grünen hat sich das Verhältnis entspannt. Lindner und der ­grüne Co-Chef Robert Habeck schätzen und duzen sich.

Einschätzung: Derzeit die wahrscheinlichste Option

„Kenia“- Koalition

Die sogenannte Kenia-Koalition aus CDU/CSU, SPD und Grünen hätte rechnerisch zwar die größte Mehrheit. Ihre Chance auf Umsetzung tendiert jedoch politisch gegen null. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet macht keinen Hehl daraus, dass er die FDP als Koalitions­partner favorisiert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Umfragewerte gäbe er im Fall des Falles der FDP und damit einer Jamaika- oder aber Deutschland-Koalition immer den Vorzug; zumal SPD und Grüne in der Energie- Finanz und Umweltpolitik näher beieinander sind. Sie könnten die CDU in die Zange nehmen, was zu größeren Reibungen führen und von einem Kanzler Laschet größere Kompromisse verlangen würde.

Einschätzung: Rechnerisch stabil, politisch ausgeschlossen

„Ampel“- Koalition

Die einzige realistische Machtoption für Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock oder SPD-Kandidat Olaf Scholz, ins Kanzleramt zu kommen, wäre ein Bündnis aus Grünen, SPD und FDP. Wegen Baerbocks Fehlern schwinden aber die Chancen der Ampel auf eine Mehrheit. Käme Lindner nur mit einer Ampel in die Regierung, könnte er sich dem – nach dem Nein 2017 – kaum ­verweigern. Die SPD würde die Ampel vermutlich mitmachen, weil Scholz so die Chance hätte, Finanzminister zu bleiben. Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans schließt sie nicht kategorisch aus. Weil die FDP auch hier das Zünglein an der Waage ist, sehen manche in der CDU die Liberalen als echte Gefahr.

Einschätzung: Durchaus möglich, aber immer nur Plan B

Rot-rot-grüne Koalition

In der vergangenen Woche rückte nach einer Forsa-Umfrage erstmals ein Rot-rot-grünes Bündnis rechnerisch in den Bereich des Möglichen. Da zahlreiche Stimmen für Freie Wähler und Sonstige wegfallen, genügen weniger als 50 Prozent für die Regierungsbildung. Für Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot wird es aber keine politische Mehrheit geben. Zum einen sind sich Grüne und SPD einig: Die Linke ist nicht regierungsfähig. Hinzu kommt ein Phänomen, das der Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker wie folgt erklärt: Würde sich im Vorfeld der Wahl ein solches Bündnis als ernsthafte Option abzeichnen, bekämen die drei Parteien am Wahltag dafür keine Mehrheit, „denn Union und FDP würden erfolgreich dagegen mobilisieren“.

Einschätzung: Rechnerisch knapp möglich, po­litisch undenkbar