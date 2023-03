WM und Wasalauf: Langläuferin Slind mit spektakulärem Double

Norwegens Langläuferin Astrid Oeyre Slind hat an einem Wochenende ein spektakuläres Double hingelegt.

Die 35-Jährige lief am Samstagmittag bei der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica noch die 30 Kilometer klassisch und trat am Sonntagmorgen schon im mehr als 2000 Kilometer entfernten Schweden zum Wasalauf über 90 Kilometer von Sälen nach Mora an.

Slind, die zuvor schon Skiathlon-Bronze und Staffel-Gold in Planica erobert hatte, belegte beim WM-Rennen den zehnten Platz und beim traditionellen Lauf in Skandinavien, bei dem sie Titelverteidigerin war, Rang fünf. Die Sportlerin war extra von Slowenien nach Schweden geflogen worden, um den bemerkenswerten Doppelstart zu verwirklichen.

Die Siege bei dem Traditionsrennen gingen wie üblich an die Skandinavier: Bei den Männern gewann der Schwede Emil Persson, bei den Frauen Emilie Fleten aus Norwegen.