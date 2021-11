Widriges Wetter: Langlauf später, Kombi-Springen abgesagt

Am Morgen wurden am Weltcuport Temperaturen von weniger als minus 20 Grad Celsius gemessen. Die Jury will die Situation weiter beobachten und über mögliche weitere Verschiebungen informieren. Das Rennen der Männer in der freien Technik ist um 12.30 Uhr angesetzt.

Bei den Kombinierern, die auch in Ruka antreten, ist das Springen am Vormittag wegen zu starken Windes abgesagt worden. Stattdessen wird der sogenannte PCR-Durchgang, der bereits am Donnerstag für einen solchen Absagefall durchgeführt wurde, herangezogen.