Tour de Ski: Keine deutsche Langläuferin in den Top Ten

Rennen in Lenzerheide

Langläuferin Victoria Carl belegte in Lenzerheide den elften Platz.

Bei dichtem Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt im Biathlon-Stadion von Lenzerheide war Victoria Carl über 10 Kilometer in der klassischen Technik als Elfte die Beste des DSV-Teams. Sie hatte 1:00,6 Minuten Rückstand auf die Finnin Kerttu Niskanen, die sich überraschend vor der Schwedin Ebba Andersson und Natalja Neprjajewa aus Russland durchsetzte und die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Die mit leichtem Trainingsrückstand in die Tour gestartete Katharina Hennig belegte nur Rang 20, noch hinter Antonia Fräbel, die 17. wurde. Die dritte Etappe wird am Silvestertag in Oberstdorf ausgetragen.