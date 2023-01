Tour de Ski: Dritter Etappensieg für Klaebo

Siegte auch in Oberstdorf: Johannes Klaebo.

Der Titelverteidiger kam über 10 Kilometer in der klassischen Technik in Oberstdorf in 21:38,5 Minuten ins Ziel und verwies damit seine Teamkollegen Simen Krueger und Didrik Toenseth mit 12,4 beziehungsweise 22,4 Sekunden Vorsprung auf die Plätze.

In der Gesamtwertung liegt Klaebo bereits 37 Sekunden vor seinem Landsmann Paal Golberg, der diesmal Fünfter wurde. Die vierte Etappe am Mittwoch ebenfalls im Nordic Zentrum im Oberstdorfer Ried führt als Verfolgungsrennen über 20 Kilometer.

Die deutschen Läufer hatten beim Heimspiel unter teils widrigen äußeren Bedingungen einen schweren Stand. Als bester DSV Läufer kam Albert Kuchler gerade noch in die Top-30 und wurde 28. Der in der Gesamtwertung als 15. bestplatzierte Deutsche, Friedrich Moch, kam als 33. ins Ziel.