Stenmark über Shiffrin: «Das hätte ich so nie gekonnt»

Die Amerikanerin Mikaela Shiffrin kann im schwedischen Are erneut Ski-Geschichte schreiben. Gewinnt der Alpin-Superstar aus den USA am Samstag den Slalom-Wettbewerb, würde die 27-Jährige mit ihrem 87. Weltcup-Sieg den Schweden Stenmark als alleinigen Rekordhalter ablösen.

Für Stenmark ist Shiffrin die komplette alpine Skifahrerin. «Was mich bei Mikaela noch mehr beeindruckt, ist, dass sie mittlerweile auch in den Speed-Disziplinen gewinnt, sowohl im Super-G als auch in der Abfahrt. Das hätte ich so nie gekonnt. Ich habe es ja bereits gesagt und betone es noch einmal: Sie wird die Erste sein, die 100 Weltcup-Rennen gewinnen wird.»

Shiffrins Ski-Technik sei «wirklich makellos». Ihr würden kaum Fehler unterlaufen, das sei ihr größter Vorteil. «Viele Skirennläufer sind auf ein paar Abschnitten eines Rennens schnell, Mikaela zieht ihre Linie von oben bis unten durch», meinte Stenmark.