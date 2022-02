Snowboarder White will letztes Olympia genießen

Snowboard-Superstar Shaun White will seine fünften und letzten Olympischen Winterspiele in vollen Zügen genießen.

«Ich bin stolz darauf, dass ich diesen Sport in meinem Alter immer noch mache», sagte der 35-jährige Amerikaner der US-Nachrichtenagentur AP. «Ich fühle mich geehrt und bin sehr stolz darauf, in einem Sport, der sich ständig verändert, an der Spitze zu bleiben.» Ein paar «schwere Tricks mit den jüngeren Fahrern zu zeigen» sei «sehr inspirierend» für ihn, so der Kalifornier vor der Eröffnung der Spiele am Freitag.

White hat seinen Sport geprägt wie kein anderer. 2006, 2010 und 2018 holte er jeweils Olympia-Gold in der Halfpipe, 2014 wurde er Vierter. Bei seiner Abschiedsvorstellung in Peking zählt er allerdings nicht zu den Favoriten. Lange Zeit sah es in diesem Winter nicht so aus, als könne White überhaupt ein Ticket nach China ergattern. Unter anderem warfen ihn eine Knöchelverletzung und eine Corona-Infektion zurück. Beim prestigeträchtigen Weltcup in Laax schaffte er als Dritter Mitte Januar dann aber doch noch den Sprung ins US-Team.