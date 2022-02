Snowboardcrosser Nörl startet mit Fischer im Mixed-Event

Martin Noerl aus Deutschland (l-r), Lucas Eguibar aus Spanien, Paul Berg aus Deutschland und Jarryd Hughes aus Australien in Aktion.

Der 28-Jährige, der als Goldfavorit im Einzel früh ausgeschieden war, startet am Samstag (03.00 Uhr MEZ) an der Seite von Jana Fischer, wie der Verband am Freitag auf dpa-Anfrage mitteilte. Nörl erhielt damit den Vorzug vor seinen Teamkollegen Umito Kirchwehm und Paul Berg. Bei den Damen war Fischer als einzige deutsche Boardercrosserin nach China gereist.

Für Snowboard Germany ist der Mixed-Wettbewerb nach ernüchternden Leistungen im Parallel-Riesenslalom und im Boardercross-Einzel quasi die letzte Chance auf Edelmetall. Beim abschließenden Big-Air-Event in der kommenden Woche gehören Noah Vicktor und Leon Vockensperger nicht zu den Medaillen-Kandidaten.