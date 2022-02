Skisprung-Frauen ohne Althaus erneut abgeschlagen

In Abwesenheit der coronabedingt fehlenden Katharina Althaus kam das Team von Bundestrainer Maximilian Mechler nicht unter die besten 15. Anna Rupprecht (19.), Selina Freitag (20.), Luisa Görlich (22.) und Josephin Laue (28.) holten Weltcup-Punkte. Neben Olympia-Silbergewinnerin Althaus fehlte auch Juliane Seyfarth nach einem positiven Corona-Test.

Den Tagessieg in Österreich sicherte sich am Sonntag die Slowenin Nika Kriznar. Die Österreicherin Marita Kramer, die die Winterspiele von Peking wegen einer Corona-Infektion verpasste, wurde Zweite und festigte damit ihre Führung im Gesamtweltcup. Den Titel und das Gelbe Trikot muss Althaus nach zwei verpassten Springen an diesem Wochenende wohl abhaken. Tagesrang drei ging am Sonntag überraschend an die Französin Joséphine Pagnier.