Skisprung-Coach Horngacher sieht Zukunft in Deutschland

Stefan Horngacher sieht sich auch in der kommenden Saison als Skisprung-Bundestrainer und kann sich eine langfristige Zukunft beim Deutschen Skiverband (DSV) vorstellen.

«Das nächste Jahr bin ich auf alle Fälle deutscher Bundestrainer, dann schauen wir wieder weiter. So ist es besprochen mit dem Skiverband. Wenn, dann müsste der Skiverband etwas anderes entscheiden, davon gehe ich momentan nicht aus», sagte Horngacher der Deutschen Presse-Agentur vor der Nordischen Ski-WM im slowenischen Planica. Es ist der vierte Winter, in dem Horngacher das deutsche Team begleitet.

Zuvor hatte der 53 Jahre alte Tiroler die Nationalmannschaft aus Polen trainiert. «Mein Ziel war immer, nach Deutschland zurückzukommen. Ich fühle mich sehr wohl und ich habe keine großen Ambitionen, ins Ausland zu gehen», sagte Horngacher. Auch mit seinem Heimatverband in Österreich gebe es keinen Kontakt. Dort ist Ex-Athlet Andreas Widhölzl aktuell Cheftrainer. Zu seiner Zukunft über den derzeitigen Job hinaus fügte Horngacher an: «Ich will nach dem Bundestrainer-Job wenn dann mal aussetzen, weil es wahnsinnig viel Energie kostet. Vielleicht kann ich mich im Skiverband einbringen, in anderer Funktion.»