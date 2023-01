Selina Grotian holt Gold bei Biathlon-EM

Die erst 18 Jahre alte Selina Grotian aus Mittenwald hat bei der Biathlon-Europameisterschaft im schweizerischen Lenzerheide ihre erste Goldmedaille geholt. Grotian setzte sich in der Verfolgung durch, nachdem sie bereits zum Auftakt im Einzel Bronze gewonnen hatte.

EM in Lenzerheide

Die für die Heim-WM in Oberhof (8. bis 19. Februar) auch ohne erfüllte Norm in den Kader berufene Hanna Kebinger musste sich nach fünf Fehlern mit Platz 15 zufriedengeben. Im Sprint war die Bayerin Achte geworden. Einzel-Europameisterin Lisa Spark kam im Jagdrennen als 24. ins Ziel, die Sprint-Dritte Vanessa Hinz wurde am Samstag Vierte.

Philipp Nawrath konnte im Kampf um das letzte deutsche Ticket für die Heim-WM nicht nachlegen. Nach Bronze im Sprint musste sich der 29-jährige Bayer in der Verfolgung nach sechs Strafrunden mit Platz fünf zufriedengeben. Dennoch ist Nawrath, der im ersten Rennen Fünfter im Einzel wurde, der Beste der drei Skijäger, die noch für eine Nominierung für das Saison-Highlight in Thüringen (8. bis 19. Februar) infrage kommen.

Lucas Fratzscher wurde in der Verfolgung Elfter, Philipp Horn belegte Rang 21. Einer der drei wird nach der bis Sonntag dauernden EM noch in den sechsköpfigen Männerkader für die WM am Rennsteig berufen. Keiner von ihnen konnte zuvor die verbandsinterne Norm im Weltcup erfüllen.