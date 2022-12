Rijhnen verpasst Top-Ten-Platz bei Eisschnelllauf-Weltcup

Weltcup in Calgary

Der Langstrecken-Spezialist aus Frankfurt/Main lief am Samstag im Olympic Oval 6:23,68 Minuten und verpasste als Zwölfter die Top Ten um nicht einmal zwei Sekunden. Sein bestes Saisonresultat hatte der 32-Jährige beim ersten Weltcup im norwegischen Stavanger als Neunter erreicht. Sieger in Calgary wurde der Niederländer Beau Snellink in 6:09,58 Minuten.