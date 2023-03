Rekord-Sieg für Skirennfahrer Marco Odermatt

Aspen (dpa)

Ski-Überflieger Marco Odermatt hat mit seinem Triumph in Aspen Geschichte geschrieben. Der Schweizer Olympiasieger und zweimalige Weltmeister ist der erste Alpin-Athlet, der in einer Saison fünf Super-G's gewinnen konnte. «Ich wusste das bis heute morgen nicht. Rekorde sind sehr schön, sind etwas, das bleibt. Zumindest für eine gewisse Zeit», sagte der 25-Jährige dem Schweizer Sender SRF. Er sei in den Rocky Mountains total am Limit gefahren.

