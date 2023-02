Pinkelnig siegt - Althaus verfehlt Podest knapp

Eva Pinkelnig hat den Weltcup der Skispringerinnen in ihrer Heimat Österreich gewonnen. Die 34-Jährige setzte sich in Hinzenbach mit Sprüngen auf 91,5 und 89,5 Meter vor Ema Klinec aus Slowenien und deren Landsfrau Nika Prevc durch.

Hat das Podest beim Weltcup in Hinzenbach knapp verpasst: Katharina Althaus.

Katharina Althaus, die hinter Pinkelnig im Gesamtweltcup auf Rang zwei liegt, verfehlte das Podest knapp. Als beste Deutsche wurde sie Vierte. Die Oberstdorferin sprang 86,5 und 87,5 Meter weit.

Selina Freitag landete als Siebte ebenfalls noch in den Top Ten. An diesem Samstag steht für die Springerinnen noch ein weiterer Wettkampf an selber Stelle auf dem Programm.

Althaus hat in dieser Saison bislang fünfmal gewonnen und stand insgesamt achtmal nach einem Einzel auf dem Podium. Bei den Weltmeisterschaften im slowenischen Planica vom 21. Februar bis zum 5. März zählt sie zu den Medaillenfavoritinnen.