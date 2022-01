Para-Schneesport-WM: Wicker und Forster holen Gold

⛷ #ParaAlpine ⛷



Germany's 🇩🇪 Anna-Lena Forster is a double world champion in Lillehammer! Yesterday 🥇in downhill, today 🥇 in super-G!



🥈 BROWNLEE Shona 🇬🇧 #ParaSnowSports #Lillehammer2021 @Paralympics @teamdpara @ParalympicsGB



📊 Live results: https://t.co/TLv8mcWqHZ pic.twitter.com/q6qrtAijTm