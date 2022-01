Olympiasieger-Coach König neuer Eisschnelllauf-Bundestrainer

Wie die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) kurz vor Beginn der Europameisterschaften in Heerenveen bekanntgab, übernimmt der 55 Jahre alte ehemalige Eiskunstläufer und Eiskunstlauf-Bundestrainer sein Amt mit sofortiger Wirkung.

Sein Fokus liege darauf, «dass die deutschen Eisschnellläufer den Anschluss an die Weltspitze wieder erreichen können», sagte König, der 1988 mit Partnerin Mandy Schwarz EM-Bronze im Paarlauf gewonnen hatte.

Alexander König hatte als Stützpunkttrainer in Oberstdorf über mehrere Jahre das Eiskunstlauf-Paar Aljona Savchenko und Bruno Massot betreut und das Duo 2018 zum Olympiasieg geführt. Seit 2019 war er Paarlauf-Bundestrainer. Im November vorigen Jahres hatte sich die DEU überraschend von dem Erfolgstrainer getrennt und dies unter anderem mit fehlenden Kader-Athleten begründet.

«Wenn man die Chance hat, eine Trainer-Koryphäe wie Alexander König für unseren Verband zu gewinnen, muss man sie professionell nutzen», sagte DESG-Präsident Matthias Große. Und weiter: «Gerade perspektivisch in Richtung 2026 gewinnt die DESG mit seiner Verpflichtung an sportlicher Qualität.» In vier Jahren finden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo statt.