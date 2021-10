Neureuther über Hallen-Skirennen: «Gehört in die Berge»

Der ehemalige deutsche Alpin-Star Felix Neureuther hat sich gegen Überlegungen des Weltverbands FIS ausgesprochen, Skirennen künftig auch in Hallen durchzuführen.

Kritik an FIS-Plänen

Hält nichts von Ski-Rennen in der Halle: Felix Neureuther

«Skisport gehört in die Berge», sagte Neureuther in der ARD, wo er als TV-Experte den Weltcup-Auftakt in Sölden kommentierte. Eine Skihalle sei für einen Profi keine Herausforderung und habe keinen sportlichen Anreiz.

Der Weltverband hatte zuletzt Hallen-Wettkämpfe ins Spiel gebracht, um den Saison-Kalender attraktiver und den Sport klimafreundlicher zu machen. Mögliche Formate sollen hierbei etwa Rennen in Dubai oder Sommer-Weltmeisterschaften als Indoor-Event sein.