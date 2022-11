Lesser vor Saisonstart: Vorfreude statt Wehmut

«Ich habe versucht, jede Minute, die mir jetzt mehr gegeben ist, für meine Familie zu nutzen und für meine Tochter da zu sein», sagte Lesser im «Sportschau-Wintersport-Podcast». Seine Laufbahn beendete der 34-Jährige im vergangenen März. Im September nahm er noch einmal an den deutschen Meisterschaften teil, war dort aber chancenlos.

Seit Oktober studiert Lesser an der Trainerakademie in Köln. Zudem wird er künftig auch in die Rolle des TV-Experten schlüpfen. «Ich versuche, da so neutral wie möglich ranzugehen, freue mich aufs Kommentieren, das wird sehr spannend. Aber das kann ich nur lernen, wenn ich es mache. Ich kann mich jetzt nicht zu Hause hinsetzen und neben einer Aufzeichnung quatschen», sagte Lesser, der immer noch Kontakt zu den aktiven Athleten hat.

«Ich bin auch bei dem einen oder anderen Training mal dabei und gucke mir die Jungs an. Ich bin da super interessiert und muss natürlich auch interessiert sein, wenn ich in Kontiolahti das erste Mal als Sportschau-Experte am Start bin.» Die Weltcup-Saison beginnt am kommenden Dienstag mit dem Einzel der Männer über 20 Kilometer in Finnland. Tags darauf starten die Frauen.