Langlauf-Olympiasiegerin Östberg verpasst Olympia

«Träume sind zerplatzt. Für mich wird es leider keine Rennen mehr geben. Es fühlt sich brutal an nach all der harten Arbeit und der Tatsache, dass ich mich wirklich gut gefühlt habe», schrieb Östberg auf Instagram.

Der norwegische Skiverband teilte mit, dass Östbergs Körper der Rennbelastung nicht standhalte. Die 31-Jährige müsse «daher wieder eine längere Pause einlegen, was leider bedeutet, dass die Olympischen Spiele zu früh kommen.» Die Spiele in China finden vom 4. bis 20. Februar 2022 statt.

Östberg hatte 2014 in Sotschi Olympia-Gold im Teamsprint und Silber im Einzelsprint geholt. 2018 wurde sie in Pyeongchang mit der Staffel Olympiasiegerin. Östberg, die vergangene Saison aus gesundheitlichen Gründen bereits aussetzen musste, war in diesem Winter in den Weltcup zurückgekehrt. Sie hatte unter anderem zwei Ermüdungsbrüche erlitten.