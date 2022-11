Langläuferin Hennig wird 13. in der Verfolgung

Ruka (dpa)

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat in der Verfolgung nicht in den Kampf um die Podiumsplätze eingreifen können. Die 26-Jährige belegte einen Tag nach ihrem dritten Rang über zehn Kilometer in der klassischen Technik im Freistil-Verfolgungsrennen über die doppelte Distanz am Sonntag den 13. Platz.

Von dpa