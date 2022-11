Kubacki gewinnt Auftaktspringen - Deutsche nicht vorn dabei

Weltcup in Wisla

Wisla (dpa)

Der polnische Weltklasse-Skispringer Dawid Kubacki hat das Auftakteinzel in Wisla gewonnen. Nach Sprüngen auf 130,5 und 132,5 Meter distanzierte der Weltmeister von 2019 am Samstag die restliche Konkurrenz in seiner Heimat.

Von dpa