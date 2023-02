Knapp 150 Meter für den Sieg: Althaus jubelt in Willingen

Die 26 Jahre alte Allgäuerin sprang 133 und 149,5 Meter und bestätigte damit ihre exzellente Form. Vor allem der zweite Versuch ließ Althaus im Auslauf vor über 20.000 Zuschauern jubeln. Die Slowenin Ema Klinec und die Japanerin Sara Takanashi komplettierten das Podium.

«Es war einfach megageil, ich freue mich riesig. Ich habe schon gemerkt, der Zweite läuft richtig gut und geht richtig, richtig weit. Beim zweiten Sprung war ziemlich alles perfekt», kommentierte Althaus, die auch um den Sieg im Gesamtweltcup in diesem Winter kämpft.

Bereits beim vergangenen Heim-Weltcup in Hinterzarten konnte Althaus eines der zwei Springen im Schwarzwald gewinnen. Insgesamt war der Erfolg vor gewaltiger Kulisse der fünfte Saisonsieg der Oberstdorferin, die danach Tränen in den Augen hatte. «Dass es 149 Meter werden, hätte ich auch nicht gedacht. Das war ein richtig starker Sprung», sagte Cheftrainer Maximilian Mechler in der ARD. «Dass es so viele Zuschauer sind, ist extrem.»

So sah es auch Mixed-Weltmeisterin Anna Rupprecht. «Man springt hier nicht für sich selbst, sondern für die Zuschauer, um hier ein geiles Fest draus zu machen», sagte Rupprecht, die Rang 20 belegte. Auch Selina Freitag überzeugte mit Platz sieben und Sprüngen auf 132,5 und 126,5 Meter. Am Sonntag steht für die Frauen zum Abschluss in Willingen erneut ein Einzelspringen (11.45 Uhr) an.